Colbrelli voelt zich ondanks hartproblemen nog geen ex-renner

Sonny Colbrelli voelt zich nog geen ex-wielrenner. De 31-jarige Italiaan die momenteel herstelt van hartproblemen die hij kreeg tijdens de Ronde van Catalonië in maart, zegt in Gazetta dello Sport dat het moment om te beslissen over volgende stappen in zijn carrière nog niet is gekomen.

Colbrelli zakte op 21 maart na de aankomst van de eerste rit in de Ronde van Catalonië in elkaar. Hij bleek last te hebben van hartritmestoornissen. Na onderzoek werd begin april bij de Europees kampioen een inwendige defibrillator geplaatst.

“Er komt een moment waarop we alle evaluaties zullen maken en dan zullen we een beslissing nemen”, zegt Colbrelli in de Italiaanse krant. “Ik voel me nog geen ex-renner.”

De wielrenner, die afgelopen najaar de verplaatste editie van Parijs-Roubaix won, vertelt in het interview hoe hij in het begin kwaad was op de hele wereld. “Waarom ik?” Hij bekeek het geleidelijk echter ook van een positievere kant. “Ik leefde nog, het gaat goed met me en ik geniet van elk moment met mijn kinderen.”

Colbrelli staat zondag niet aan de start van de volgende editie van de Franse klassieker. De renner van Bahrain Victorious heeft zijn rentree nog niet gemaakt.