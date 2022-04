Dimitrov stoot door naar halve finale masterstoernooi Monte Carlo

Tennisser Grigor Dimitrov heeft zich ten koste van de Pool Hubert Hurkacz geplaatst voor de halve finales van het masterstoernooi in Monte Carlo. De Bulgaarse nummer 29 van de wereld troefde de Pool in drie sets af. Het werd na ongeveer twee uur en 30 minuten spelen 6-4, 3-6 en 7-6 (2) voor Dimitrov.

Eerder op de vrijdag verraste de Spaanse tennisser Alejandro Davidovich Fokina al door in Monte Carlo de halve finales te bereiken. In de kwartfinales was hij te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz: 2-6 6-4 6-3. In de halve finale nemen Dimitrov en Davidovich Fokina het tegen elkaar op.

Novak Djokovic is al uitgeschakeld in Monte Carlo. Rafael Nadal heeft zich geblesseerd afgemeld. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door Stefanos Tsitsipas uit Griekenland. Tsitsipas komt later op de vrijdag nog in actie tegen de Argentijn Diego Sebastian Schwartzman.