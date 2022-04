Golfer DeChambeau moet na polsoperatie twee maanden revalideren

Golfer Bryson DeChambeau heeft een operatie aan zijn linkerpols ondergaan. De 28-jarige Amerikaan verwacht over twee maanden weer aan toernooien te kunnen deelnemen. Dat betekent dat hij waarschijnlijk het PGA Championship in mei moet missen.

DeChambeau, in 2020 winnaar van het US Open, brak een botje in zijn hand toen hij uitgleed bij het spelen van een potje tafeltennis. De golfer had afgelopen najaar al een heupblessure opgelopen.

“Ik heb geprobeerd om door te spelen met deze blessure gedurende drie toernooien, waaronder de Masters. Maar dit is echt een blessure waar een operatie voor nodig is”, schreef de Amerikaan op Instagram bij een foto in een ziekenhuisbed. “Doordat ik last had van die breuk, had dat effect op mijn grip en mijn swing. Daardoor kon ik niet op het hoogste niveau golf spelen.”