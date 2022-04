Oranje met 2-0 achter na nederlaag tennisster Pattinama-Kerkhove

Lesley Pattinama-Kerkhove is er niet in geslaagd de Nederlandse tennissters op gelijke hoogte te brengen in de Billie Jean King Cup-ontmoeting met Spanje. De nummer 2 van Nederland verloor in Den Bosch met 6-4 6-3 van Sara Sorribes Tormo, de nummer 49 van de wereld. Zelf is Pattinama-Kerkhove de mondiale nummer 141.

Voor Pattinama-Kerkhove (30) was het pas haar vierde enkelspelwedstrijd in het landentoernooi. Ze heeft pas één keer een single weten te winnen. Ze kreeg van de nieuwe captain Elise Tamaëla, de opvolger van Paul Haarhuis, de voorkeur boven Arianne Hartono en Suzan Lamens.

Eerder op de dag had Arantxa Rus op de gravelbaan in de Maaspoort al in twee sets verloren van Nuria Párrizas Díaz, waardoor de stand na de eerste dag 2-0 voor Spanje is. De Spaanse speelsters hebben daardoor zaterdag aan één zege genoeg om deelname aan de Billie Jean King Cup Finals veilig te stellen.

Zaterdag neemt Rus het in de derde partij op tegen Sorribes Tormo. Indien noodzakelijk worden er daarna nog een enkelspel en een dubbel gespeeld.