PSV en Ajax met verschillende emoties naar bekerfinale

Met verschillende emoties leven PSV en Ajax toe naar de bekerfinale van zondag in een uitverkochte Kuip. De club uit Eindhoven is gebrand op succes na de uitschakeling van donderdag door Leicester City in de Conference League. Trainer Erik ten Hag verwacht niet dat de vele verhalen over zijn aanstaande benoeming bij Manchester United zijn spelers hebben afgeleid. “We hebben nog nooit zo goed getraind als afgelopen week”, zei hij.

Ajax is in het voordeel na een week zonder Europese wedstrijd, erkende ook trainer Ten Hag. Zijn collega Schmidt had liever gezien dat de bekerfinale in Nederland net als in Duitsland aan het einde van het seizoen wordt afgewerkt. “Dan loop je namelijk niet het risico dat de ene club veel minder rust heeft gehad dan de andere”, vindt hij.

Toch denkt de Duitser dat PSV klaar is om de KNVB-beker na 10 jaar weer eens te winnen. “Ik voel een goede connectie met deze spelersgroep en het is de hoogste tijd dat we weer een prijs gaan pakken”, zei de coach die mogelijk weer een beroep kan doen op Noni Madueke en Armando Obispo.

Bij Ajax zijn Lisandro Martinez en Noussair Mazraoui weer beschikbaar. Achter de naam van Nicolás Tagliafico staat nog een vraagteken. De geblesseerde Antony en Remko Pasveer zijn voorlopig niet inzetbaar. Alles wijst erop dat Maarten Stekelenburg zonder wedstrijdritme terugkeert onder de lat. André Onana stak de afgelopen weken niet alleen in matige vorm, er was ook wel wat aan te merken op de houding van de keeper uit Kameroen. Mogelijk maakt ook Mohamed Ihattaren deel uit van de selectie van Ajax voor de bekerfinale. Ten Hag is tevreden over de manier waarop de oud-speler van PSV zich de afgelopen weken bij Jong Ajax heeft laten zien.

De afloop van de bekerfinale en titelrace bepalen hoe trainer Schmidt aan het einde van het seizoen afzwaait bij PSV. De Duitser won de afgelopen twee jaar alleen een Johan Cruijff Schaal met zijn club uit Eindhoven. Ten Hag kan voor de derde keer de ‘dubbel’ pakken met Ajax. De landskampioen uit de hoofdstad heeft vijf speelronden voor het einde van de Eredivisie een voorsprong van 4 punten op PSV.

“Ajax tegen PSV is een finale tussen de twee beste clubs van Nederland”, zei Ten Hag. “De beste spelers van de Eredivisie staan zondag op het veld in De Kuip. We kijken er ongelooflijk naar uit en zullen er alles aan doen om de finale te winnen.”