Tennisster Rus ervoer meer druk als kopvrouw na afscheid Bertens

Arantxa Rus ervoer bij haar eerste tenniswedstrijd in de Billie Jean King Cup sinds het afscheid van Kiki Bertens meer druk dan voorheen. De nieuwe kopvrouw slaagde er niet in Oranje op voorsprong te zetten en verloor in twee sets van de Spaanse Nuria Párrizas Díaz.

“In het begin was ik heel erg nerveus, want je wilt gewoon goed beginnen voor het team en het publiek. Natuurlijk voel je dat dit meteen een belangrijke wedstrijd is voor de ontmoeting, maar je probeert dat naast je neer te leggen”, aldus Rus, die met 6-2 7-6 (4) verloor van de nummer 55 van de wereld.

In de tweede set stond Rus nog met 5-1 voor en leek een derde set aanstaande. “Ik speelde twee slordige games en maakte iets te veel foutjes. We hebben het tegenovergestelde speltype, zij houdt niet van hogere spinballen en ik niet van harde ballen. En ik ging iets te veel met haar mee. En dan is zij beter. Balen, maar ik zie het niet als een gemiste kans.”

Oranje heeft in Den Bosch een indoor gravelbaan laten aanleggen, terwijl Spanje juist een land is dat een goede reputatie heeft als het gaat om graveltennis. “Dat is al ver van tevoren beslist”, aldus Rus (31), de nummer 74 van de wereld. “Natuurlijk kijk je naar tegenstanders, maar we gaan uit van onszelf. De afgelopen jaren hebben we bijna al onze thuiswedstrijden op gravel gespeeld, omdat het de favoriete ondergrond is van mij en Bertens.”

Rus is zelf sinds enkele jaren woonachtig in Spanje, omdat ze een Spaanse coach heeft, Julián Alonso. De 44-jarige oud-prof is er dit weekend ook bij in de Maaspoort. “Hij kent de Spaanse speelsters net iets beter. Maar verder is hij gewoon mijn trainer”, aldus Rus, die al bezig is aan haar dertiende jaar in het landentoernooi, dat voorheen de Fed Cup werd genoemd.

De inzet van het duel met Spanje is deelname aan de Billie Jean King Cup Finals.