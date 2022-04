Tennissters geloven nog in ‘Mirakel van de Maaspoort’

De Nederlandse tennissters geloven na de eerste dag van de Billie Jean King Cup-ontmoeting in Den Bosch nog in een overwinning op Spanje. Oranje kijkt tegen een 2-0-achterstand aan en heeft zaterdag drie overwinningen nodig.

“Ik denk dat iedereen wel zoiets heeft van: shit, we hadden eigenlijk gehoopt op 1-1”, zei captain Elise Tamaëla na de eerste twee duels op de gravelbaan in de Maaspoort. “Maar we geloven zeker nog in het ‘Mirakel van de Maaspoort’. Het is de Billie Jean King Cup en alles kan nog gebeuren. Al is dit natuurlijk geen ideale uitgangspositie.”

Arantxa Rus verloor in de eerste partij van de dag van de Spaanse Nuria Párrizas Díaz (6-2 7-6 (4)), vervolgens moest Lesley Pattinama-Kerkhove met 6-4 6-3 haar meerdere erkennen in Sara Sorribes Tormo.

Laatstgenoemde liet in Den Bosch zien een extra gravelspecialiste te zijn. “Van nature vind ik het niet fijn om tegen Spaanse meiden op gravel te spelen. Ik moest zelf het spel maken en dat heb ik echt wel geprobeerd. Maar het kost kracht om dat elk punt opnieuw te doen. Zowel mentaal als fysiek is het zwaar. Want als je gepasseerd wordt of een lobje over je heen krijgt, ga je weer twijfelen. Bijvoorbeeld: wanneer moet ik wel naar het net en wanneer niet? Maar al met al ben ik tevreden met mijn niveau”, aldus Pattinama-Kerkhove.

Ondanks dat de nummer 2 van Nederland liever op snelle gravelbanen speelt, werd er gekozen voor een trage gravelbaan. Tamaëla vindt niet dat Spanje daarmee heeft gekregen waarop het hoopte. “Die vraag heb ik al meermaals gehad, maar die keuze heb ik gemaakt”, aldus Tamaëla. “Niet van alle speelsters in hun team is gravel de favoriete ondergrond en Arantxa Rus speelt het liefst op gravel. Mensen vragen zich af waarom we op gravel tegen Spanje spelen, maar als je je verdiept in de tegenstandsters dan is het logisch. Nee, ook nu heb ik er geen spijt van.”

Zaterdag staan er eerst twee enkelspelen op het programma en indien noodzakelijk brengt het dubbelspel de beslissing. “We moeten de partijen zaterdag met meer lef beginnen en meteen vol het gas erop”, aldus Tamaëla.

“We gaan vanavond even zitten in het hotel, de dag bespreken en de dag van morgen doorspreken. Vooral Arantxa zal veel agressiever in de baan moeten spelen, want Sorribes Tormo staat overal en slaat alles terug. We zullen net een stapje eerder moeten zijn.”

Tamaëla gaf aan dat ze niet van plan is haar opstelling te veranderen.