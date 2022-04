Tennissters op achterstand tegen Spanje na nederlaag Rus

Het is Arantxa Rus niet gelukt de Nederlandse tennissters op voorsprong te zetten in de Billie Jean King Cup-ontmoeting met Spanje. De kopvrouw van Oranje, de nummer 74 van de wereld, moest op de gravelbaan in Den Bosch met 6-2 7-6 (4) haar meerdere erkennen in de Spaanse Nuria Párrizas Díaz, de mondiale nummer 55.

De partij van Rus betekende het debuut van captain Elise Tamaëla, die Paul Haarhuis heeft opgevolgd. Tamaëla was de coach van Kiki Bertens, die eind vorig jaar haar loopbaan beëindigde.

In de tweede partij op vrijdag neemt Lesley Pattinama-Kerkhove het op tegen Sara Sorribes Tormo, de kopvrouw van Spanje. Zaterdag volgen dan, indien noodzakelijk, nog twee enkelspelen en een dubbelspel.

De inzet van de ontmoeting in Den Bosch is deelname aan de Billie Jean King Cup Finals. Nederland deed nog nooit mee aan het eindtoernooi van het landenevenement, de opvolger van de Fed Cup.