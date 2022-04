Van de Zandschulp en Griekspoor niet op tennistoernooi Barcelona

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben zich beiden afgemeld voor het graveltoernooi van Barcelona. Beiden waren rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi, dat maandag begint.

Zowel Van de Zandschulp (26) als Griekspoor (25) verloor deze week in de openingsronde van het masterstoernooi van Monte Carlo. De nummer 1 en 2 van Nederland zijn wel van plan om over anderhalve week mee te doen aan het ATP-toernooi van M√ľnchen.

Griekspoor is bezig aan een teleurstellende reeks. Sinds het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam won hij geen partij meer en bleef hij vijf keer op rij in de openingsronde steken.