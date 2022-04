Vos verwacht ook in droge Parijs-Roubaix een pittige koers

Marianne Vos gaat zaterdag opnieuw proberen om Parijs-Roubaix te winnen. De 34-jarige wielrenster van Jumbo-Visma eindigde vorig jaar in de eerste editie van de kasseienklassieker als tweede achter de Britse Lizzie Deignan.

“Parijs-Roubaix is één van de grootste wedstrijden in de geschiedenis van het wielrennen”, zei Vos. “Het is geweldig om daar onderdeel van te zijn, maar ik heb vorig jaar ervaren dat het een heel pittige koers is en dat wordt het nu vast weer. Het scheelt wel dat we weten wat we kunnen verwachten. Tot vorig jaar kenden we Parijs-Roubaix alleen van tv, nu hebben we de ervaring van oktober op zak.”

Gezien de weersverwachtingen wordt het een andere wedstrijd dan afgelopen oktober, toen de wielrensters over natte kasseistroken moesten. “Het uitblijven van de regen gaat ook helpen”, aldus Vos. “Doordat de stroken droog liggen, kunnen we veel beter bepalen waar het wegdek het minst slecht is.”

Vos, die afgelopen week de Amstel Gold Race oversloeg om zich goed te kunnen voorbereiden op Parijs-Roubaix, waagt zich niet aan een voorspelling. “Zeker bij dit soort wedstrijden kun je niet zonder een dosis geluk. Je moet een goede dag hebben en mag geen materiaalpech krijgen. We gaan zien hoe het loopt. Ik ben in elk geval fit, ik heb er heel veel zin in, de bandendruk is uitvoerig getest en we zijn als team goed voorbereid, dus daar kan het niet aan liggen.”