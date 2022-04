Wielrenner Ewan boekt tweede zege in Ronde van Turkije

Wielrenner Caleb Ewan heeft zijn tweede ritzege binnen in de Ronde van Turkije. De Australiër van Lotto-Soudal won de zesde etappe na 201,5 kilometer tussen Edremit en Eceabat in de sprint. Na een lastige slotfase bleef hij de Belg Jasper Philipsen en Danny van Poppel voor.

Ewan had eerder de eerste etappe in de Turkse rittenkoers op zijn naam geschreven. Zijn tweede zege in Turkije is de vijfde overwinning voor Ewan in 2022.

De leiderstrui in de Ronde van Turkije blijft om de schouders van de Argentijn Eduardo Sepúlveda. De etappekoers eindigt zondag in Istanbul.