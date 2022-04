Atlanta Hawks en New Orleans Pelicans bereiken play-offs in NBA

De basketballers van Atlanta Hawks en New Orleans Pelicans hebben zich in de NBA verzekerd van deelname aan de play-offs. Atlanta Hawks versloeg Cleveland Cavaliers in de Eastern Conference met 107-101. Trae Young nam liefst 38 punten voor zijn rekening voor de Hawks, waarvan 32 in de tweede helft.

De New Orleans Pelicans pakten het laatste ticket in de Western Conference door met 105-101 te winnen van de Los Angeles Clippers. Brandon Ingram had met 30 punten een belangrijk aandeel in de winst. De Pelicans treffen nu de Phoenix Suns in de eerste ronde van de play-offs.