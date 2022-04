Captain Tamaëla en td Eltingh voelen het gemis van Bertens

Captain Elise Tamaëla en Jacco Eltingh, technisch directeur bij de KNLTB, voelden het gemis van Kiki Bertens in de Billie Jean King Cup-ontmoeting met Spanje. Zonder de onbetwiste kopvrouw van de afgelopen jaren, die vorig jaar haar loopbaan beëindigde, was Oranje in Den Bosch kansloos tegen Spanje (4-0).

“4-0 verliezen bij je debuut wil je natuurlijk nooit, ik had wel gehoopt op wat puntjes”, zei Tamaëla na haar debuut, dat teleurstellend verliep. Nederland won in de drie enkelspelen geen set en ook het dubbelspel, dat nergens meer om ging, werd nog verloren.

“Ik ga mezelf ook zeker meteen evalueren en iedereen vragen wat ze van me verwachten de volgende keer. Al met al was het wel een soepele week, met twee jonkies erbij. Hoe groot het gat is dat Kiki heeft achtergelaten? Nou, we hebben met 4-0 verloren”, aldus de captain.

“Kiki heeft jarenlang in de top 10 gestaan, aan de grote toernooien deelgenomen en tegen wereldtoppers gespeeld. En dat hebben deze meiden niet. We zijn verwend geweest door Kiki in de afgelopen zeven jaar, waarin zij heel veel ontmoetingen naar zich heeft toegetrokken. Maar we moeten eerlijk zijn: een nieuwe Kiki gaat de komende jaren niet opstaan.”

Dat weet ook Eltingh, die de hele week nauw betrokken was bij de Nederlandse ploeg. “Enerzijds als back-up van Elise bij haar eerste keer als captain. Maar ook omdat er twee nieuwe speelsters in het team zijn en om te kijken hoe zij gaan”, aldus Eltingh, refererend aan Suzan Lamens en Arianne Hartono. “Die hebben beiden absoluut de potentie de top 100 te halen.”

De technisch directeur voelde in de Maaspoort ook de absentie van Bertens, de voormalig nummer 4 van de wereld, al was het maar vanwege de tegenvallende kaartverkoop. De Maaspoort was slechts voor de helft gevuld. “We hebben nu als het ware te maken met een ‘post-Kiki-periode’ en in die zin is het een nieuwe, frisse start. Arantxa heeft nu een andere positie en moet de kar wat meer trekken. Daardoor ontstaat er ook een ander verwachtingsmanagement.”

Rus (31) slaagde er niet in om de rol van Bertens op zich te nemen. “Het gat was er gewoon met Spanje, ondanks dat zij met hun nummer 3 en 4 zijn gekomen”, aldus Tamaëla. “Het geloof in een zege was er zeker en we hebben het ook veel over de tactieken gehad. Het is me goed bevallen en laten we nu gaan kijken naar de ontmoeting in november.”

Half november is Oranje veroordeeld tot de play-offs. Mocht de Nederlandse tennissters dan een zege boeken, dan mogen ze zich volgend jaar opnieuw proberen te plaatsen voor de Billie Jean King Cup Finals.