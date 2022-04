Drie Nederlandse beachvolleybalteams hebben de achtste finales gehaald van het Challenge-toernooi in Itapema in Brazilië. Katja Stam en Raïsa Schoon wonnen in de groepsfase één wedstrijd en ze verloren ook één keer. Daarmee eindigden ze als tweede. Stam en Schoon zijn als tweede geplaatst.

Bij de mannen overleefden Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde en het duo Leon Luini en Ruben Penninga de poulefase. De achtste finales zijn zaterdag.