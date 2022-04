Hartono en Schuurs kunnen eer niet redden voor tennissters

Debutante Arianne Hartono en Demi Schuurs hebben de Nederlandse eer niet kunnen redden in de Billie Jean King Cup-ontmoeting met Spanje. De tennissters verloren in Den Bosch het dubbelspel, waardoor de eindstand op 4-0 kwam. Hartono en Schuurs moesten met 4-6 7-6 (7) 10-7 buigen voor Aliona Bolsova en Rebeka Masarova. Nederland liet één wedstrijdpunt onbenut.

Het dubbelspel was een zogenoemde ‘dead rubber’, omdat het treffen in de Maaspoort al beslist was. Arantxa Rus verloor eerder op de dag van Sara Sorribes Tormo.

Nederland is nu veroordeeld tot de play-offs, Spanje heeft zich verzekerd van deelname aan de Billie Jean King Cup Finals.