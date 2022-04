Italiaanse wielrenster Longo Borghini wint tweede Parijs-Roubaix

De Italiaanse wielrenster Elisa Longo Borghini heeft de tweede editie van Parijs-Roubaix bij de vrouwen gewonnen. De 30-jarige renster van Trek-Segafredo sprong op ruim 30 kilometer van de finish weg en soleerde naar de zege in de Noord-Franse klassieker. Lucinda Brand en Ellen van Dijk kwamen bijna een halve minuut na hun ploeggenote in het achtervolgende groepje over de finish op de wielerbaan van Roubaix.

De Britse Lizzie Deignan won vorig jaar oktober de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix, voor Marianne Vos. Beiden ontbraken zaterdag aan de start in Denain. Deignan is zwanger, Vos testte positief op het coronavirus. De 34-jarige Brabantse had afgelopen week de Amstel Gold Race overgeslagen omdat ze zich zo goed mogelijk wilde voorbereiden op Parijs-Roubaix, maar een coronabesmetting hield haar aan de kant.

Marta Cavalli, landgenote van Longo Borghini, won vorige week in Limburg de Gold Race. Een week eerder zegevierde de Belgische Lotte Kopecky in de Ronde van Vlaanderen.