Olympisch kampioen Uittenbogaard stopt voorlopig als roeier

Roeier Dirk Uittenbogaard stopt voorlopig met roeien voor de Nederlandse selectie. De olympisch kampioen in de dubbelvier heeft naar eigen zeggen behoefte aan vrijheid.

“Ik heb besproken om dit jaar niet aan te sluiten bij het team. Ik wil niet het schema draaien en de verplichting hebben iets te doen. Dan kan ik weer de vrijheid voelen waar ik naar op zoek ben”, zegt hij.

De olympisch kampioen blijft wel trainen. Sinds begin dit jaar is hij daarnaast actief als profcoach bij A.S.R. Nereus. “Ik merk dat ik het coachen leuk vind om te doen. Het geeft me de ruimte om te ontdekken waar het echte einde zit en of ik nog terug wil komen of niet”, zegt Uittenbogaard. “Ik ben andere dingen aan het ontwikkelen en verkennen om te kijken wat ik leuk vind, wat daarbij past en wat niet. Die zoektocht bevalt heel goed en ik ben benieuwd waar het me brengt.”

Naast zijn trainingen en het coachen hoopt hij zo nu en dan nog wedstrijden te varen met Nereus.

Uittenbogaard werd in 2019 wereldkampioen in de mannen dubbelvier en won in 2016 al olympisch brons met de Holland Acht in Rio de Janeiro. In Tokio roeide hij afgelopen zomer met de dubbelvier naar olympisch goud.