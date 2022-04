Rojer uitgeschakeld in halve finales masterstoernooi Monte Carlo

Tennisser Jean-Julien Rojer en zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo. De 40-jarige Nederlander en Arévalo werden in de halve finales uitgeschakeld door Juan Sebastian Cabal en Robert Farah. De Colombianen wonnen in twee sets: 7-5 6-3.

In februari wonnen Rojer en Arévalo twee ATP-titels op rij. Ze schreven toen de toernooien van Dallas en Delray Beach op hun naam. Eind februari verloren Rojer en Arévalo de finale in het Mexicaanse Acapulco.