Tennisster Rus ‘gaat ook niet zitten huilen’ na mislopen Finals

Tennisster Arantxa Rus berustte in de nederlaag tegen Spanje in de kwalificatieronde van de Billie Jean King Cup. Oranje verloor tegen Spanje, dat niet in de sterkste formatie aantrad in Den Bosch, de eerste drie enkelspelen waardoor de ontmoeting er zaterdag al na anderhalf uur op zat. Spanje plaatste zich zodoende ten koste van Oranje voor de Billie Jean King Cup Finals, het eindtoernooi van het landenevenement.

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld, want het is topsport. Maar je kunt ook naar de teams kijken en naar de rankings. We hebben alles gegeven, maar op dit moment zijn zij te goed. Ik ga hier ook niet zitten huilen”, zei Rus (31) na haar kansloze nederlaag tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo (6-0 6-4).

Een zege op de nummer 49 van de wereld zat er geen moment in voor Rus, voor wie uitgerekend de keuze voor gravel werd gemaakt. “Zij speelde sterk en maakte weinig fouten. Ze heeft de reputatie dat ze er elk punt staat, altijd vecht en niks cadeau geeft. Ja, ze is héél taai”, aldus de mondiale nummer 74.

“Wat er dan door mijn hoofd gaat na de 6-0 van de eerste set? Ik probeer dan gewoon zo min mogelijk met mijn tegenstander bezig te zijn en mijn eigen spel op te pakken. Ik kwam in de tweede set op 4-4 en verloor toen een erg lange rally en op 5-4 was het ook een close game.”

Rus vliegt zondag naar Istanbul, waar ze haar gravelseizoen vervolgt. Op haar favoriete ondergrond hoopt ze op de ommekeer in een nog wat teleurstellend verlopend seizoen. “Het worden drukke weken, tot Roland Garros gaat het allemaal achter elkaar door. Ik moet kijken waar ik mijn rust ga nemen en eventueel een trainingsweek inlas.”

Pas eind dit jaar komt het Nederlandse Billie Jean King Cup-team weer bij elkaar, op 11 en 12 november zijn de play-offs. “Het is een heel ander soort toernooi geworden en voor onze schema’s is het wel beter”, aldus Rus, die Kiki Bertens heeft afgelost als kopvrouw. “Voor mij is het ook niet helemaal nieuw, want toen Kiki er een paar keer niet bij was, was dat ook het geval. Maar we doen het echt als team. Nu met een nieuwe captain voelt het wel een beetje als een nieuwe start.”

Spanje trad in Den Bosch aan zonder de twee beste speelsters, Garbiñe Muguruza en Paula Badosa.