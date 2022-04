Tennissters lopen eindtoernooi mis na nederlaag tegen Spanje

De Nederlandse tennissters hebben zich niet weten te plaatsen voor de Billie Jean King Cup Finals. Arantxa Rus was in Den Bosch in de derde partij met 6-0 6-4 kansloos tegen Sara Sorribes Tormo, waardoor Spanje een onoverbrugbare voorsprong van 3-0 nam in de kwalificatieronde van het landentoernooi.

Oranje begon de dag met een achterstand van 2-0, omdat Rus en Lesley Pattinama-Kerkhove vrijdag al hun wedstrijden in het enkelspel hadden verloren op de gravelbaan in de Maaspoort.

Een dag na haar eerste nederlaag wist Rus, de nummer 74 van de wereld, de ontmoeting geen moment spannend meer te maken. Ze begon matig en won slechts twee van de eerste veertien punten. In de eenzijdige eerste set, die nog geen half uur duurde, wist Rus in totaal slechts tien punten te pakken.

In de tweede set kwam Rus van 4-2 terug tot 4-4 en ze leek iets beter in haar ritme te komen. Op 5-4 serveerde ze om in de wedstrijd te blijven en ze nam in die game een voorsprong van 30-0. Op knullige wijze – na een goede service miste ze een uitgelezen kans de bal in de open hoek te slaan – liet ze haar opponente terugkomen tot 30-30 en twee punten later zat de wedstrijd erop.

Rus noteerde liefst 29 onnodige fouten, tegenover slechts 4 voor haar taaie opponente. De vaste Sorribes Tormo, een typische gravelspecialiste, viel amper op slordigheden te betrappen. Zo nu en dan wist Rus een gaatje te vinden in het sterke verdedigingsspel van de mondiale nummer 49, maar te vaak ging het mis. Zo ook op het wedstrijdpunt, dat illustratief was voor de hele ontmoeting. Een aanvallende bal van de Nederlandse belandde na een lange slagenwisseling net naast de lijn.

Door de nederlaag is Nederland veroordeeld tot de play-offs, op 11 en 12 november van dit jaar. Dan kan Oranje zich weer plaatsen voor de kwalificatieronde om deelname aan de volgende Finals af te dwingen. Spanje kon in Den Bosch niet beschikken over topspeelsters Garbiñe Muguruza en Paula Badosa.

Bij het Nederlandse Billie Jean King Cup-team maakte Elise Tamaëla haar debuut als captain. Zij volgde Paul Haarhuis op. Het was voor de Nederlandse ploeg de eerste wedstrijd zonder Kiki Bertens, die vorig jaar haar loopbaan beëindigde.