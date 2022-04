Titelverdediger Bloemendaal naar finale Euro Hockey League

De hockeyers van Bloemendaal hebben zich geplaatst voor de finale van de Euro Hockey League. De titelverdediger was in de halve finale te sterk voor Club de Campo uit Madrid. In het Wagener-stadion in Amstelveen werd het 3-0.

De ploeg van coach Rick Mathijssen kwam al in de 1e minuut op voorsprong door een treffer van Jorrit Croon. In de 7e minuut zette Tim Swaen de ploeg met een strafcorner op 2-0.

Vlak na rust was het Thierry Brinkman die de voorsprong van de titelverdediger uitbreidde naar 3-0 toen de bal via een Spaanse voet in het doel belandde. In het vierde en laatste kwart werd niet meer gescoord.

Bloemendaal won de Euro Hockey League al vier keer: in 2009, 2013, 2018 en 2021. In de finale van vorig jaar versloeg de Nederlandse topclub het Spaanse Atl├Ętic Terrassa met 5-2. De twee finalisten troffen elkaar dit keer al in de kwartfinales, waarin Bloemendaal met 3-1 won.

Eerder op zaterdag plaatsten de vrouwen van Den Bosch zich voor de finale van de EHL. De hockeysters van Amsterdam strijden zondag om een plek in de finale. Zij nemen het in de halve finale op tegen Junior FC uit Spanje. De finale van het toernooi vindt op tweede paasdag plaats.

Den Bosch won vorig jaar de eerste editie van de EHL voor vrouwen door Club de Campo de Madrid in de finale met 5-0 te verslaan.