Wereldkampioene Balsamo gediskwalificeerd in Parijs-Roubaix

De Italiaanse wielrenster Elisa Balsamo is tijdens Parijs-Roubaix gediskwalificeerd. De 24-jarige wereldkampioene bleef wel erg lang aan de ploegleidersauto van Trek-Segafredo hangen toen ze in de achtervolging op het peloton een bidon kwam ophalen. De jury besloot de renster in de regenboogtrui uit de koers te halen, met nog bijna 40 kilometer te gaan.

Balsamo was als gevolg van een lekke band achterop geraakt. Ze liet zich een tijdje voortslepen door de ploegleidersauto, te lang naar het oordeel van de jury.

De vrouwen rijden zaterdag voor de tweede keer Parijs-Roubaix. Vorig jaar zegevierde de Britse Lizzie Deignan, voor Marianne Vos. Beiden ontbraken nu aan de start in Denain. Deignan is zwanger, Vos testte positief op het coronavirus.