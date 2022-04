Wielrenster Van Dijk kan nu wel lachen na Parijs-Roubaix

Wielrenster Ellen van Dijk hield aan de tweede editie van Parijs-Roubaix een veel beter gevoel over dan de eerste. De 35-jarige Nederlandse ging vorig jaar op de natte kasseien onderuit en liep daarbij een hersenschudding op. Nu bleef Van Dijk wel overeind en vierde ze op de wielerbaan van Roubaix het feestje van haar winnende ploeggenote Elisa Longo Borghini mee.

“Nu sta ik hier met een grote glimlach. We worden net als vorig jaar eerste en derde, beter kan niet”, zei Van Dijk, die zelf in het achtervolgende groepje als zevende over de finish kwam. “Voor mij was het een andere koers dan vorig jaar. Ik voelde me veel meer in mijn element dan toen. De eerste drie kasseienstroken reed ik op kop, tot ik halverwege de derde strook een lekke band kreeg. Het duurde heel lang tot ik een nieuw wiel had en terugkeerde vooraan. Het leverde me wel wat extra vuur op. Ik raakte een beetje gefrustreerd door de auto’s die in de weg reden en me tegenwerkten.”

Haar Italiaanse ploeggenote Longo Borghini sprong op 33 kilometer van de finish weg en soleerde daarna naar de winst. Van Dijk en Lucinda Brand hielden daar achter controle over de achtervolgende groep. “Elisa reed supersterk, voor ons was het alleen een kwestie van volgen. De koers werd voor ons een stuk makkelijker toen zij voorop reed.”

Brand sprintte op de wielerbaan van Roubaix naar de derde plek, Van Dijk rolde als zevende over de finish. “Nu lekker herstellen en dan nog één koersje, Luik-Bastenaken-Luik. Daarna ga ik me voorbereiden op mijn poging om het werelduurrecord te verbeteren”, aldus de Europees kampioene op de weg. “Dat vind ik prachtig. Voor mij is dat alles wat mijn passie voor wielrennen is.”