Discuswerpster Van Klinken voldoet in VS aan limiet EK

Discuswerpster Jorinde van Klinken is bij een wedstrijd uit de Continental Tour als tweede geëindigd. De 22-jarige Nederlandse kwam in Walnut in de Verenigde Staten tot een afstand van 63,38 meter.

Van Klinken voldeed met die afstand voor de tweede week op rij aan de limiet voor de Europese kampioenschappen atletiek, die van 15 tot en met 21 augustus in München worden gehouden.

Van Klinken debuteerde vorig jaar zomer op de Olympische Spelen. In Tokio wist ze zich niet voor de finale van het discuswerpen te plaatsen.