Voor de Duitse wielrenner Pascal Ackermann is zijn optreden in Parijs-Roubaix beperkt gebleven tot zo’n 30 minuten. De sprinter van UAE Team Emirates stapte al na 20 kilometer af zonder ook maar in de buurt te zijn geweest van de eerste kasseien. Een reden voor zijn opgave is niet bekend.

De 28-jarige Ackermann kwam op 23 maart ten val in de Classic Brugge-De Panne en verscheen niet aan de start van de E3 Harelbeke. In Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs gaf hij op.