De hockeyers van Bloemendaal treffen maandag in de finale van de Euro Hockey League (EHL) de Duitse club Rot Weiss Köln. Die ploeg boekte zondag in de halve eindstrijd in Amstelveen een ruime zege op Surbiton HC uit Engeland: 5-1.

Bloemendaal won een dag eerder al de andere halve finale, tegen het Spaanse Club de Campo (3-0).

Bloemendaal won de EHL al vier keer: in 2009, 2013, 2018 en 2021. In de finale van vorig jaar versloeg de Nederlandse topclub het Spaanse Atlètic Terrassa met 5-2.