Portugal verhindert Nederlandse deelname aan WK handbal

De Nederlandse handballers zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het WK in 2023. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson liet zich in de play-offs verrassen door Portugal.

De mannen hadden donderdag nog de uitwedstrijd in Portimão met 33-30 gewonnen en leken zich met die uitslag een goede uitgangspositie te hebben verworven om voor het eerst sinds 1961 deelname aan het WK af te dwingen, maar niets bleek minder waar.

Portugal was in de enerverende return in het Indoor-Sportcentrum van Eindhoven de betere en vooral sluwere ploeg die het verschil van drie goals wist te overbruggen en won met zeven goals verschil: 35-28.

De Portugezen speelden niet alleen sterk, maar ook hard en vaak overbluften ze de behendige Nederlandse spelers met fysiek geweld. Oranje kreeg ook opvallend vaak strafworpen mee. Kay Smits en Florent Bourget benutten de meesten en dat was zeker in de eerste helft hard nodig om bij te blijven.

Op een goed moment leidde Portugal met 14-9 en moest de thuisploeg tot het uiterste gaan om aan te haken. Dat lukte mede dankzij een paar sterke reddingen van doelman Bart Ravensbergen. Via goals van Dani Baijens en aanvoerder Bobby Schagen bracht Nederland het verschil terug tot twee goals bij rust: 15-17.

Hoewel Oranje in de tweede helft heel snel op 19-19 kwam en ineens goed op koers lag, nam Portugal toch weer het initiatief over en liep uit naar 29-24. Het was vechten voor elke bal om het verschil niet verder te laten oplopen en terug te brengen tot minder dan drie doelpunten, maar ondanks luide aanmoedigingen van het publiek lukte dat niet.

Juist in de fase dat het moest, miste Nederland te veel kansen en stond de Portugese keeper Miguel Espinha Ferreira in de weg. Portugal daarentegen liet zich niet intimideren en bleef ook in de slotfase onverstoorbaar scoren. Martim Mota de Costa was de topscorer bij de Portugezen met acht treffers. Smits scoorde zeven keer voor de thuisploeg, Baijens gooide vijf keer raak, spelmaker Luc Steins maakte vier doelpunten.

De nederlaag tegen Portugal kwam hard aan bij de Nederlandse handballers, die op het afgelopen EK in Hongarije nog als tiende waren geëindigd en meenden dat de tijd nu rijp was voor de stap naar de mondiale eindronde. Maar evenals in 2010, 2012, 2016 en 2018 strandde de ploeg in de beslissende WK-play-off.