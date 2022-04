Van Baarle glorieus winnaar van Parijs-Roubaix

Dylan van Baarle heeft Parijs-Roubaix gewonnen, de wielerklassieker over de Noord-Franse kasseien. De Nederlander van de Britse ploeg Ineos Grenadiers was de beste aan het einde van een bijzonder spectaculaire editie. Van Baarle (29) bekroonde op de wielerbaan van Roubaix een solo van een kleine 20 kilometer, ingezet op de laatste zware kasseistrook. Op ruim anderhalve minuut finishte de Belg Wout van Aert als tweede.

Van Baarle, afkomstig uit Zoetermeer maar al jaren wonend in Monaco, was vorig jaar tweede op het WK en bereikte twee weken geleden diezelfde klassering in de Ronde van Vlaanderen. Indrukwekkend was zijn overwinning vorig jaar in Dwars door Vlaanderen na een solo van zo’n 50 kilometer. Bij zijn zeven voorgaande deelnames aan Parijs-Roubaix eindigde hij nooit bij de beste tien. Van Baarle is de eerste Nederlandse winnaar sinds Niki Terpstra, die in 2014 op de piste van Roubaix zegevierde.

Het was nota bene zijn ploeg geweest die de koers al vroeg had geopend, ver voor de kasseien zich aandienden. Ineos benutte de lichte zijwind om het peloton te doen breken en was met alle zeven renners voorin vertegenwoordigd. Favorieten als Mathieu van der Poel, Van Aert en de Deen Mads Pedersen keken al snel tegen een minuut achterstand aan.

Voorin veranderde de situatie steeds, met name door de vele valpartijen en lekke banden. Met vijf nieuwe vluchters voorop, onder wie de Sloveen Matej Mohoric en de Belg Tom Devriendt, werden de kasseien van Arenberg – ook bekend als het Bos van Wallers – bereikt. Tussen koplopers en de groep met Van der Poel zaten zo’n 2 minuten en reden wat plukjes renners.

Op 75 kilometer voor de finish begon het er voor Mohoric, de winnaar van Milaan-Sanremo, steeds beter uit te zien. Hij had Devriendt en de Fransman Laurent Pichon mee en een marge van meer dan 2 minuten. Maar Ineos en Jumbo-Visma voerden het tempo op, waarna het verschil snel kleiner werd. Het groepje achtervolgers dunde uit tot een select gezelschap met onder anderen Van Aert, Van der Poel, Van Baarle en de Zwitser Stefan Küng.

Mohoric reed lek. De winnaar van Milaan-Sanremo werd ingelopen, maar had zoveel kracht dat hij met de Belg Yves Lampaert en Van Baarle weer aansloot bij Devriendt. De Nederlander bleek op de kasseien de beste benen te hebben. Achter hem sprintte een viertal om de andere podiumplaatsen: Van Aert haalde het voor Küng. Van der Poel finishte als negende.