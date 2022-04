Van der Poel gunt Van Baarle succes in Roubaix

Zelf had Mathieu van der Poel zondag de benen niet om Parijs-Roubaix te winnen. Nahijgend op de wielerbaan van Roubaix was dat de conclusie van de Nederlander die als negende was gefinisht op ruim 2,5 minuten van winnaar Dylan van Baarle. Hij vond het een mooie en verdiende winnaar. “En Dylan is iemand die ik het gun. We hebben op WK’s een paar keer de kamer gedeeld”, vertelde Van der Poel.

Twee weken geleden won hij de Ronde van Vlaanderen. Vorige week werd hij vierde in de Amstel Gold Race en ook nu was er in ieder geval een top 10-notering. “Daar moet ik heel tevreden mee zijn.”

Van der Poel begon door een rugblessure pas laat aan het seizoen en boekte toch al drie overwinningen. “Ik moet gewoon blij zijn met het voorjaar dat ik nog heb kunnen rijden. Het was een lastige koers vandaag. Ineos (de ploeg van Van Baarle) opende al heel vroeg en daarna is het nooit meer stilgevallen. Ik belandde uiteindelijk wel in een goede groep, maar ik had geen overschot in de benen. Ik zat ook een paar keer achter een valpartij, maar dat heeft het verschil niet gemaakt.”

Achter enkele koplopers zag hij Wout van Aert in de slotfase nog de jacht inzetten. “Ik had ervoor al een paar keer gereageerd op aanvallen, er zat even niets in de benen”, keek hij terug. “Nu is het tijd voor een korte rustperiode en daarna vertrek ik naar Spanje om te trainen.” Van der Poel gaat zich voorbereiden op de Giro d’Italia die over een kleine drie weken begint. “Normaal gezien ga ik die rijden, ja.” Zijn ploeg Alpecin-Fenix heeft zijn deelname nog niet bevestigd.