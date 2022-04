Van der Poel wil na ‘Vlaanderen’ ook Parijs-Roubaix winnen

Mathieu van der Poel gaat na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen ook voor de zege in Parijs-Roubaix. De Nederlandse wielrenner staat om 11.15 uur als favoriet aan de start in Compiègne. Van der Poel reed afgelopen oktober zijn eerste Parijs-Roubaix en eindigde toen als derde, achter de Italiaan Sonny Colbrelli en Florian Vermeersch uit België.

Parijs-Roubaix wordt nu weer zoals gebruikelijk in het voorjaar gereden. De klassieker gaat over 257,5 kilometer en eindigt traditioneel op de wielerbaan van Roubaix. Onderweg liggen dertig kasseienstroken.

Van der Poel schreef twee weken geleden voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen op zijn naam. In de Amstel Gold Race eindigde de kopman van Alpecin-Fenix afgelopen week op de vierde plaats. De Belg Wout van Aert maakt in de ‘Hel van het Noorden’ zijn rentree, nadat hij Vlaanderen en de Gold Race had moeten overslaan vanwege een coronabesmetting. Colbrelli ontbreekt in Noord-Frankrijk. De Italiaan kreeg onlangs een inwendige defibrillator, nadat hij vanwege hartritmestoornissen in elkaar was gezakt na een rit in de Ronde van Catalonië.

De Italiaanse wielrenster Elisa Longo Borghini won zaterdag na een solo van ruim 30 kilometer de tweede editie van Parijs-Roubaix bij de vrouwen. De mannenkoers eindigt naar verwachting iets na 17.00 uur in Roubaix.