Warriors starten play-offs in NBA met ruime zege op Nuggets

De basketballers van de Golden State Warriors zijn in de NBA overtuigend begonnen aan de play-offs. De eerste ontmoeting met Denver Nuggets eindigde in 123-107.

Stephen Curry keerde terug bij de Warriors, nadat hij de vorige twaalf duels wegens een voetblessure miste. In de 22 minuten die Curry tegen de Nuggets meedeed, was hij goed voor 16 punten. Jordan Poole was met 30 punten de meest trefzekere speler bij de Warriors.

Minnesota Timberwolves versloeg Memphis Grizzlies verrassend met 130-117. Minnesota was in de reguliere competitie als zevende geƫindigd in de Western Conference en Memphis Grizzlies als tweede.