Alaphilippe gaat op voor vierde zege Waalse Pijl

Wielrenner Julian Alaphilippe is weer de uitgesproken kopman bij de Belgische ploeg Quick-Step Alpha Vinyl voor de Waalse Pijl. De Franse wereldkampioen gaat woensdag op voor zijn vierde zege in de Ardennenklassieker met aankomst op de steile Muur van Hoei. Alaphilippe won de koers in 2018, 2019 en 2021. De Belg Remco Evenepoel maakt zijn debuut in de 86e editie van de voorjaarkoers.

“We gaan met een sterk team naar de Waalse Pijl, een koers die we goed kennen en ons dierbaar is”, zegt sportief directeur Klaas Lodewyck. “Julian is onze leider. Hij heeft in de Ronde van Baskenland goede vorm getoond.” Alaphilippe kwam afgelopen woensdag wel ten val in de Brabantse Pijl, maar hij hield geen letsel over aan de harde smak op het asfalt.

De Waalse Pijl start in Blegny en finisht na ruim 200 kilometer bovenop de Muur van Hoei. De renners doen drie keer die klim. De Spanjaard Alejandro Valverde is recordhouder met vijf zeges. De laatste Nederlandse winnaar was Joop Zoetemelk 1976.