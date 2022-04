Darter Van Gerwen na drie toernooizeges vernederd in München

Darter Michael van Gerwen heeft op de German Darts Grand Prix een gevoelige nederlaag moeten incasseren. De drievoudig wereldkampioen werd in de halve finales in München vernederd door de Engelsman Luke Humphries: 0-7. Van Gerwen had nog nooit verloren op dit toernooi, dat deel uitmaakt van de Europese Tour van de PDC.

De 32-jarige Brabander won de German Darts Grand Prix in 2017, 2018 en 2019. De afgelopen twee jaar ging het toernooi in Duitsland niet door vanwege de coronapandemie.

Van Gerwen raakte zijn ongeslagen status kwijt tegen de 27-jarige Humphries, die een gemiddelde haalde van ruim 107 punten per beurt en Van Gerwen geen enkele leg gunde. ‘Mighty Mike’ kwam niet verder dan een gemiddelde van 90 punten. De Brabander feliciteerde Humphries via Twitter met “een fenomenale partij”. Van Gerwen: “ik hou nog steeds niet van verliezen, maar deze moet ik gewoon op de kin incasseren. Soms is een speciale prestatie nodig om iemand te verslaan. Dat was dit.”

Humphries rekende in de finale ook af met zijn landgenoot Martin Lukeman (8-2).