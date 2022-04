Hockeyers Bloemendaal opnieuw de beste in Euro Hockey League

De hockeyers van Bloemendaal hebben opnieuw de Euro Hockey League (EHL) gewonnen. Het team van trainer Rick Mathijssen was in de finale in het Wagener-stadion in Amstelveen duidelijk te sterk voor het Duitse Rot Weiss Köln: 4-0. Bloemendaal won de EHL vier keer eerder, in 2009, 2013, 2018 en 2021.

Halverwege leidde Bloemendaal al met twee doelpunten verschil. In de beginfase van het tweede kwart opende Jorrit Croon de score. De international reageerde attent toen de bal via de lat weer terug het veld in kwam. Croon tikte de bal vanuit de lucht in het doel: 1-0.

Florian Fuchs verdubbelde in de 24e minuut de voorsprong. De Duitser, die na dit seizoen stopt met tophockey, was het eindpunt van een snelle, vlotlopende aanval. Fuchs kon van dichtbij binnenschuiven: 2-0.

Rot Weiss Köln had weinig in te brengen en ook in het derde kwart bleef Bloemendaal de bovenliggende partij. Enkele toegekende strafcorners leverden geen doelpunt op.

In het begin van het vierde kwart mocht Rot Weiss Köln juist wat strafcorners nemen, maar de Nederlandse specialist Mink van der Weerden (33) wist de spanning niet terug te brengen. Bloemendaal sloeg via Jasper Brinkman wel toe (3-0). In de slotfase scoorde ook Roel Bovendeert nog in de eenzijdige eindstrijd.

Bloemendaal hoopt naast de EHL ook de titel in de hoofdklasse te pakken. De club staat in de reguliere competitie ruim bovenaan en begint met vertrouwen aan de play-offs.