Hockeysters Amsterdam onttronen Den Bosch in EHL na shoot-outs

De hockeysters van Amsterdam hebben de Euro Hockey League op hun prijzenlijst bijgeschreven. De ploeg van trainer Robert Tigges versloeg aartsrivaal Den Bosch in de finale van het Europese clubtoernooi in Amstelveen. Dat gebeurde na shoot-outs, die nodig waren omdat de stand na de reguliere minuten 2-2 was.

Den Bosch won vorig jaar de EHL en was licht favoriet. De ploeg van trainer Marieke Dijkstra nam ook al snel de leiding in de wedstrijd door een treffer van topschutter Frédérique Matla. Amsterdam kwam sterk terug en maakte via Filiz Tuzgöl gelijk, maar vlak voor rust ramde Matla de bal nog een keer in het doel en zette Den Bosch op 2-1.

De Brabanders leken in de tweede helft de wedstrijd onder controle te hebben, totdat Fay van der Elst uithaalde en Amsterdam opnieuw op gelijke hoogte bracht. In de slotfase viel geen goal meer en moest de video-scheidsrechter opvallend vaak beslissingen nemen over al dan niet terechte strafcorners.

In de shoot-outs gebeurde ook van alles. Bijna elke bal werd aangevochten bij de VAR. Den Bosch scoorde via Pien Sanders en Matla, maar daarna volgden missers van Margot van Geffen, Lidewij Welten en Noor Omrani en zo groeide keepster Anne Veenendaal uit tot de heldin van Amsterdam. Aan de andere kant waren Maria Verschoor, Freeke Moes en Noor de Baat trefzeker. Moes mocht in de herkansing omdat keepster Josine Koning een overtreding maakte.

Keepster Veenendaal was bijzonder emotioneel na de zwaarbevochten zege. “Dit was ontzettend spannend en zenuwslopend, maar ik heb mijn werk gedaan. Het is heel fijn dat dit zo eindigt. Ik kan niet meer, maar ben superblij.”