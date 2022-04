Jokic, Embiid en Antetokounmpo kandidaten titel beste speler NBA

De Servische basketballer Nikola Jokic maakt opnieuw kans om te worden uitgeroepen tot beste speler van de NBA van het afgelopen reguliere seizoen. De speler van Denver Nuggets hoort bij de drie finalisten in de verkiezing.

Zijn concurrenten voor de begeerde titel ‘most valuable player’ zijn de Kameroener Joel Embiid van Philadelphia 76ers en de Griek Giannis Antetokounmpo van Milwaukee Bucks.

Embiid eindigde in de reguliere competitie als beste schutter met een gemiddelde van 30,6 punten. Antetokounmpo is de sterspeler van Milwaukee Bucks, de ploeg die vorig jaar kampioen werd van de NBA. Hij werd in 2019 en 2020 verkozen tot meest waardevolle speler.

De drie finalisten bereikten met hun clubs de play-offs en zijn nog volop in de race voor de titel van dit jaar.