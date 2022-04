Lycurgus overleeft negen wedstrijdpunten en wint beker

De volleyballers van Lycurgus hebben voor het derde jaar op rij de nationale beker gewonnen. In de finale in Ede was de club uit Groningen met 3-2 te sterk voor Orion. Het werd 18-25 25-23 20-25 35-33 15-12. Orion liet in de vierde set liefst negen wedstrijdpunten liggen.

Lycurgus won de beker de vorige twee seizoenen ten koste van Draisma Dynamo.

Het was de vijfde ontmoeting dit seizoen tussen Orion en Lycurgus. Orion won de vorige vier en was nu ook heel dicht bij de overwinning. De club uit Doetinchem zal de teleurstelling snel moeten verwerken. In de strijd om het kampioenschap is Draisma Dynamo vanaf komende zaterdag de opponent in de play-offs. Orion eindigde als eerste in de kampioensgroep, voor Dynamo.

Lycurgus werd derde en liep daardoor de play-offs mis.