Sliedrecht pakt volleybalbeker voor vierde keer in vijf jaar

De volleybalsters van Sliedrecht hebben voor de vierde keer in vijf jaar de Nederlandse beker gewonnen. De ploeg van coach Vera Koenen versloeg VV Utrecht, dat voor het eerst in de bekerfinale stond, in Ede in vier sets: 26-24 25-27 25-19 25-17.

Sliedrecht won de beker eerder in 2012, 2015, 2018, 2019 en 2020. Vorig jaar bleef de ploeg van Koenen steken in de kwartfinales. Apollo 8 uit Borne volgde Sliedrecht op als bekerwinnaar.

Utrecht debuteert dit seizoen in de Eredivisie en bereikte voor het eerst de eindstrijd van het bekertoernooi, dankzij een zege op titelverdediger Apollo 8 in de halve finales na een achterstand van 2-0 in sets.

Koenen, die na dit seizoen vertrekt, gaat de komende weken met haar ploeg ook op jacht naar de landstitel. “Het was een zware bevalling, er stond veel spanning en druk op deze wedstrijd”, zei Koenen bij de NOS. “We kwamen in de eerste twee sets niet echt los.”

Utrecht liet in de eerste set een setpunt liggen, Sliedrecht deed dat in de tweede. De landskampioen wist de finale na verlies van de tweede set alsnog naar zich toe te trekken. “We hebben hier heel erg naartoe geleefd, we gaan hier ook heel erg van genieten”, zei Koenen. “En dan door naar de volgende. We gaan voor het landskampioenschap.”