Spieth speelt met dertiende zege frustratie mislukte Masters weg

De Amerikaanse golfer Jordan Spieth heeft zijn dertiende zege op de Amerikaanse proftour PGA geboekt. De 28-jarige Texaan won de RBC Heritage op Hilton Head Island (South Carolina).

Spieth had voor zijn vierde en laatste ronde 66 slagen nodig, vijf onder par, en hij rukte door die lage score op van de negende naar de gedeelde eerste plaats met zijn landgenoot Patrick Cantlay. In de beslissende play-off was Spieth de beste.

De voormalig nummer 1 van de wereld spoelde met de zege de nare smaak weg die hij had overgehouden aan de Masters. Spieth, die dat majortoernooi nog won in 2015, haalde vorige week voor het eerst in zijn carrière de cut niet in Augusta. “Het was de grootste frustratie in mijn carrière. Wat een rotgevoel gaf dat”, zei Spieth. “Ik speelde het hele voorjaar lekker en raakte de ballen goed, alleen op de Masters lukte het gewoon niet. Ik ben heel blij met deze overwinning; dat verzacht een beetje de pijn”, zei hij na de winst in de RBC Heritage, die hem een cheque van meer dan 1 miljoen euro opleverde.