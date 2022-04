Bardet kopman Team DSM in Luik-Bastenaken-Luik

De Franse wielrenner Romain Bardet is zondag een van de kopmannen van Team DSM in Luik-Bastenaken-Luik, de koers die het klassieke voorjaar afsluit. Bardet is nu nog actief in de Ronde van de Alpen, een rittenkoers die duurt tot en met vrijdag. In Luik mikt zijn ploeg behalve op Bardet ook op de Deen Søren Kragh Andersen, die woensdag eerst start in de Waalse Pijl.

“Ons doel zondag is Søren en Romain zo goed mogelijk te beschermen en ze in een positie brengen om een rol te kunnen spelen in de finale”, licht ploegleider Luke Roberts toe. Assistentie krijgen beide kopmannen onder meer van Joris Nieuwenhuis, die ook zal starten in de Waalse Pijl. Hij is in beide koersen de enige Nederlander in de ploeg.

Hoewel de ploeg de selectie voor de Giro d’Italia nog niet heeft vrijgegeven, bevestigde Bardet bij Eurosport dat hij op 6 mei zal starten in de eerste grote ronde van dit jaar.