Curry helpt basketballers Warriors langs Nuggets

Met een weer vrijwel fitte Stephen Curry heeft Golden State Warriors ook het tweede duel met Denver Nuggets in de eerste ronde van de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gewonnen. De vedette miste het einde van het reguliere seizoen en was bij zijn tweede invalbeurt goed voor 34 punten. Mede daardoor won de ploeg uit San Francisco met 126-106. Donderdag gaat het verder in Denver met wedstrijd 3.

Curry, hersteld van een voetblessure, bezorgde zijn ploeg na een achterstand van 12 punten aan het einde van het tweede kwart voor het eerst een voorsprong. Zijn ploeggenoot Jordan Poole was eveneens trefzeker met 29 punten. Bij de gasten was Nikola Jokic met 26 punten de productiefste man. De Serviër moest met twee technische fouten zeven minuten voor tijd verplicht naar de kant.

Curry was twaalf duels absent geweest en bij zijn rentree zaterdag al goed voor 16 punten in 22 minuten.

Eveneens in de Western Conference trok Dallas Mavericks de stand gelijk (1-1) tegen Utah Jazz. Zonder de geblesseerde topschutter Luka Doncic won de thuisploeg met 110-104. Een belangrijk aandeel had Jalen Brunson met 41 punten, zijn hoogste score ooit. Doncic kampt met een kuitblessure, maar is mogelijk donderdag weer beschikbaar.

In de Eastern Conference won Philadelphia 76’ers ook het tweede duel met Toronto Raptors: 112-97.