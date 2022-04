Judoka’s willen in aanloop Parijs verbeteringen op mentale vlak

De Nederlandse judoka’s willen zich in aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024 vooral gaan verbeteren op het “mentale vlak”. Dat zei Gijs Ronnes, de nieuwe technisch directeur van de judobond, bij de presentatie van de selectie voor de binnenkort te houden Europese kampioenschappen. “De evaluatie van de Olympische Spelen van Tokio heeft aangegeven dat we vooral in dat opzicht niet hadden wat we nodig hebben.”

In Tokio was er slechts één medaille voor Oranje, brons voor Sanne van Dijke in de klasse tot 70 kilogram. Verder waren er vooral tegenvallers, hoewel er in aanloop naar het evenement in Japan wel goed werd gepresteerd. Ronnes, afkomstig uit het volleybal: “We zijn met alle coaches aan het bespreken hoe we het nieuwe traject precies gaan invullen. Wat is hun kennis, wat zegt een sportpsycholoog? Alles wordt meegewogen.”

Ronnes wil nieuwe dingen activeren, gebruikmakend van wetenschappelijke kennis, die hij mede heeft opgedaan bij zijn eerdere activiteiten. “Maar ik kom terecht in een bestaande cultuur die ik zeker ook respecteer”, vult hij aan. “Er zijn in het judo bepaalde tradities. Maar bij het werken aan nieuwe dingen mag je ook best een keer op je bek gaan.”

Bij het naderende EK, waar een omvangrijke Nederlandse selectie tussen 29 april en 1 mei in actie komt, is het doel het winnen van vier medailles. Ronnes: “We beschikken over een mooie mix van routine en nieuwelingen.” Van Dijke behoort tot de groep, net als voormalig wereldkampioen Noël van ’t End. Bij de laatste EK in Portugal veroverde Nederland vier medailles. Van Dijke werd Europees kampioene, Guusje Steenhuis en de inmiddels gestopte Henk Grol veroverden zilver, voor Sanne Vermeer was er een brons.

Vermeer, kandidate voor een medaille, ontbreekt deze keer vanwege een blessure aan een knie. De verwachting is dat ze op niet al te lange termijn wel weer in actie komt, als het selectietraject voor Parijs gaat beginnen. Mogelijk gaat ook bondscoach Maarten Arens niet mee naar de Bulgaarse hoofdstad. De bondscoach, een van de langstzittende in de Nederlandse olympische sport, is ziek.