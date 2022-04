Oekraïense skeletonner: schors Russen die oorlog steunen

Russische sporters die achter de oorlog in Oekraïne staan, moeten een levenslange schorsing krijgen. Dat vindt de Oekraïense skeletonner Vladislav Heraskevitsj. “Ze mogen nooit meer deel uitmaken van de olympische familie of de sportfamilie in het algemeen”, aldus de 23-jarige skeletonner tegen de Duitse radio.

Heraskevitsj deed in februari mee aan de Olympische Spelen in Beijing. De oorlog was toen nog niet begonnen, maar de concrete dreiging was er wel. Heraskevitsj hield na zijn derde run een stuk papier in de nationale kleuren van zijn land omhoog met het opschrift: geen oorlog in Oekraïne. Hij liet het demonstratief voor de camera’s in het finishgebied van het ijskanaal in Yanqing zien.

Nu de oorlog aanhoudt, vindt Heraskevitsj dat de sportwereld zich duidelijker moet uitspreken. “Waarom worden atleten verbannen als ze doping gebruiken? Omdat ze liegen en iedereen bedriegen en daarmee zichzelf beschadigen. Als een atleet de oorlog steunt, beschadigen ze heel Oekraïne en verwoesten ze ons leven. Daarom zouden de sancties zwaarder moeten zijn dan in dopingzaken.”