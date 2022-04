Tennisster Arantxa Rus heeft dinsdag de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi van Istanbul. Rus was in de eerste ronde duidelijk te sterk voor de Turkse Ipek Öz. De setstanden waren 6-3 en 6-1.

Rus, de nummer 74 van de wereld, neemt het in de volgende ronde op tegen de Roemeense Sorana Cirstea. Die staat vijftig plaatsen hoger op de wereldranglijst en is als tweede geplaatst in Istanbul.

Rus en Cirstea troffen elkaar twee keer eerder. Dat was al in 2010. Beide keren won de Roemeense.