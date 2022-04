Besluit Wimbledon om Russen te weren volgens ATP oneerlijk

Tennisbond ATP vindt het besluit van Wimbledon om tennissers uit Rusland en Belarus dit jaar te weren “oneerlijk” en vreest voor “een schadelijke precedent”. Volgens de ATP handelt de organisatie van het Engelse grandslamtoernooi in strijd met de regels.

“Discriminatie op basis van nationaliteit is een schending van onze overeenkomst met Wimbledon, waarin staat dat de toelating van spelers uitsluitend gebaseerd is op de ATP-ranglijsten”, aldus de organisatie van het mannentennis. De ATP zegt dat het bestuur en de ledenraden gaan kijken naar consequenties voor Wimbledon.”

De All England Club, die het grandslamtoernooi op het gras in Londen organiseert, maakte dinsdag bekend dat tennissers uit Rusland en Belarus niet mogen meedoen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat betekent dat onder anderen Daniil Medvedev, Andrej Roeblev, Aryna Sabalenka en Victoria Azarenka ontbreken op Wimbledon. De ATP laat tennissers uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag wel meedoen aan de toernooien.