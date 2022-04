Boadu verslaat met Monaco het Nice van Kluivert en Rosario

AS Monaco heeft in de Franse voetbalcompetitie de vierde plaats overgenomen van Nice door het onderlinge duel met 1-0 te winnen. De Russische aanvaller Aleksandr Golovin maakte het doelpunt in de blessuretijd van de eerste helft. Nice-doelman Walter Benítez ging daarbij in de fout.

Bij Monaco mocht spits Myron Boadu in de slotfase invallen. Justin Kluivert en Pablo Rosario waren bij Nice na een uur spelen in de ploeg gekomen. Calvin Stengs, voormalig ploeggenoot van Boadu bij AZ, bleef op de bank.

Monaco kwam op 56 punten, 2 punten meer dan Nice. Beide ploegen hebben nog vijf wedstrijden te gaan. Eerder dit seizoen eindigde de derby tussen de twee clubs uit Zuid-Frankrijk in Nice in 2-2. Van de vier betrokken Nederlanders kreeg toen alleen Kluivert geen speeltijd.