Handboogschutters pakken brons op compound bij eerste wereldbeker

De Nederlandse handboogschutters hebben bij de start van het wereldbekerseizoen in Antalya brons behaald op het onderdeel compound. Het team, bestaande uit Mike Schloesser, Sil Pater en Stef Willems, versloeg in de wedstrijd om de derde plaats Groot-Brittannië met 233-232. Willems maakte zijn debuut in de wereldbeker.

“We zijn blij met deze bronzen medaille. In de halve finale scheelde het al niet veel met Frankrijk en in de bronzen finale bleef ons niveau hoog. Willems heeft een mooi debuut gemaakt”, zegt bondscoach Marcel van Apeldoorn.

De Nederlandse vrouwen Sanne de Laat, Martine Stas-Couwenberg en de debuterende Laura Schuit verloren in de kwartfinales van Estland en eindigden als vijfde.