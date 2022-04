Klopp noemt applaus voor Ronaldo ‘moment van de wedstrijd’

Trainer Jürgen Klopp van Liverpool noemde de riante 4-0-zege op Manchester United belangrijk, maar die overwinning viel in het niet bij het applaus dat in de zevende minuut van de wedstrijd klonk als steunbetuiging aan Cristiano Ronaldo. “Dat was mijn moment van de wedstrijd”, zei de Duitse coach.

De 50.000 toeschouwers op Anfield Road ging staan om respectvol in de handen te klappen voor de afwezige Ronaldo, die maandag een van zijn kinderen verloor en daarom ontbrak in de selectie van ManUnited. De Portugees speelt altijd met het rugnummer 7. “Het hele stadion toonde pure klasse met dat applaus. Het was op dat moment even heel duidelijk dat er zoveel dingen in het leven veel belangrijker zijn dan voetbal. Uiteraard leven we mee met Cristiano en zijn familie”, aldus Klopp. Liverpool nam door de zege de leiding in de Premier League.

Ronaldo’s vriendin Georgina Rodriguez beviel maandag van een tweeling. Eén van de twee, het jongetje, overleed na de geboorte. Het meisje redde het wel. “Het is de grootste pijn die ouders kunnen voelen. Alleen de geboorte van ons dochtertje geeft ons de kracht om met wat hoop en blijdschap dit te doorstaan”, schreven Ronaldo en zijn partner in een verklaring.