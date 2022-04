Marseille stelt kampioenschap Paris Saint-Germain nog even uit

Olympique Marseille heeft het kampioenschap van Paris Saint-Germain in Frankrijk nog even uitgesteld. Marseille, tegenstander van Feyenoord in de halve finales van de Conference League, won in het eigen Stade Vélodrome moeizaam van Nantes: 3-2. PSG zette de uitwedstrijd tegen Angers om in een simpele zege (0-3) en heeft met nog vijf wedstrijden te spelen 15 punten voorsprong op Marseille.

De club uit Parijs kan het zaterdag in het eigen Parc des Princes tegen Lens afmaken. Georginio Wijnaldum had tegen Angers een basisplaats, Xavi Simons viel in de slotfase in. De vedettes Neymar (geschorst) en Lionel Messi (geblesseerd) ontbraken bij PSG.

Kylian Mbappé opende na bijna een half uur de score met zijn 113e competitietreffer voor de Parijzenaars. Hij evenaarde daarmee Zlatan Ibrahimovic en heeft alleen Edinson Cavani (138) nog voor zich. De verdedigers Sergio Ramos en Marquinhos voerden de score op namens PSG.

Marseille kwam tegen Nantes twee keer op achterstand, maar Dimitri Payet trok de stand steeds weer gelijk uit een strafschop. Amine Harit bezorgde de thuisclub in de 75e minuut de winst en stelde het kampioensfeest van PSG daarmee een paar dagen uit.