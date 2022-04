Poolse tennisster Swiatek boekt twintigste zege op rij

De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft haar twintigste overwinning op rij geboekt. De nummer 1 van de wereld begon in Stuttgart aan haar gravelseizoen met een overtuigende zege op Eva Lys uit Duitsland: 6-1 6-1. De 20-jarige Poolse won de afgelopen weken de toernooien van Doha, Indian Wells en Miami.

Afgelopen week zette Swiatek ook haar twee partijen in de kwalificatieronde van de Billie Jean King Trophy tegen Roemenië om in overwinningen. De Poolse stond in twee partijen slechts één game af. Swiatek leidde Polen naar de finaleronde van het landentoernooi.

In Stuttgart had de aanvoerster van de wereldranglijst een ‘bye’ in de eerste ronde. Na haar zege in iets meer dan een uur op Lys staat ze in de kwartfinales. De laatste nederlaag van Swiatek dateert van half februari, in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Dubai tegen de Letse Jelena Ostapenko. Daarvoor had ze de halve finales bereikt op de Australian Open. Swiatek won twee jaar geleden Roland Garros.